Профспілка шахтарів підтримує рішення Міненергетики щодо пріоритетної диспетчеризації електроенергії, що виробляється на вугільних ТЕС

Про це повідомив народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, навівши копію звернення профспілки до прем’єр-міністра.



Зокрема в зверненні зазначається, що шахтарі підтримали низку кроків уряду, спрямованих на виведення вугільної галузі з глибокої кризи, зокрема щодо того, що основним видом палива для виробництва електроенергії на ТЕС повинно стати вугілля вітчизняного виробництва. Та наголошують, що рішення проблем вугільної промисловості може бути знайдено тільки за умови стабільної роботи теплових електростанцій.



«З метою сприяння виходу із системної кризи вугледобувної галузі, вважаємо за необхідне підтримати також надання вугільним ТЕС пріоритетної диспетчеризації електроенергії, що виробляється на них», - зазначається в зверненні.



Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець представила план Антикризових заходів в енергетиці, серед яких затвердження нового енергобалансу, укладення меморандуму з інвесторами про зниження «зеленого тарифу», зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей по системі «зеленого» тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа системи спецзобов’язань перед виробниками електроенергії.