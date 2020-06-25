За дії формули «Роттердам+» вугільна галузь розвивалась, а після її відміни маємо кризу в енергогалузі, зупинку шахт та протести шахтарів. Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.



«Роттердам+» - 1150 було (ціна на вугілля, - ред.). І це було пану Герусу, який з усіма коломойськими і другими пінчуками, тігіпками і іншими писали в НАБУ, що треба порушити справу. НАБУ так розказувала, що чуть не пів України буде сидіти. А сьогодні 4,5 тисячі, і то більше. 95% шахт або вже стають, або до кінця року зупиняться», - розповів Москаль.



Він також зазначив, що через значне зростання ціни на вугілля, воно незатребуване, відповідно шахти не можуть його реалізувати і виплачувати зарплати шахтарям. Через значні заборгованості шахтарі виходять на протести.



«Що робити шахтарям? Кожен має право мирно, без зброї зібратися на мітинги, протести, забастовки і т.п. Це конституційне право кожного громадянина», - сказав Москаль.



Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.



Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.