Народные депутаты Украины должны до выхода на летние каникулы (середина июля) проголосовать за принятие в Верховной раде правительственного законопроекта №3658, который сокращает зеленые тарифы для предприятий возобновляемой энергетики и решает другие вопросы сектора.

Об этом говорится в заявлении Секретариата энергетического сообщества, опубликованного 25 июня.

«Подписание Меморандума с двумя основными ассоциациями, представляющих инвесторов в возобновляемую энергетику и правительством Украины 10 июня 2020 года в рамках процесса медиации является важным достижением. Сейчас важно правильно перенести меморандум на условиях, согласованных с инвесторами, в законодательный акт еще до летнего перерыва», - подчеркивает Энергосообщество.

Также организация уточняет, что сегодня, 25 июня, Комитет по энергетике и ЖКХ будет рассматривать законопроект №3658, который подготовлен на базе меморандума.

«В любом случае реструктуризация не должна подрывать финансовую жизнеспособность проектов в соответствии с общими принципами предсказуемости нормативной среды, необходимости и соразмерности мер, которые также применяются в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС», - добавляют в ведомстве.

Там подчеркивают, что международные обязательства Украины о защите инвестиций и недискриминационного отношения к инвесторам являются ключевыми столпами политической осуществимости и экономической жизнеспособности инвестиций в стране.

При этом Энергосообщество указывает, что проблемы зеленой энергетики являются лишь частью из большого перечня проблем, которые существуют на рынке электроэнергии Украины.

«Это правда, что текущие финансовые проблемы рынка электроэнергии в Украине требуют решения. В этом отношении затраты на возобновляемые источники энергии представляют только одну часть проблемы, и решение не может быть найдено без устранения структурных недостатков дизайна рынка», - говорится в сообщении Энергосообщества.

В то же время в заявлении отмечается, что часть инвесторов, которые не подписали меморандум с Кабмином, должны прийти к компромиссу с государством, чтобы избежать судебных исков против Украины.

Как сообщалось, 10 июня глава Кабмина Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. По словам премьера, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить порядка 2 млрд евро до 2030 года.

Ключевые положения законопроекта №3658 предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС введенных в эксплуатацию до 2020 года на 7,5%, для СЭС – на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (18 млрд грн) перед предприятиями зеленой электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного «Гарантированного покупателя» перед инвесторами в зеленую энергетику, по словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец достигли 14 млрд грн.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетики Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина.

В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в зеленую энергетики, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему «зелёных».