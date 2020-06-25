Отмена квот на импорт серной кислоты позволит решить проблему дефицита ресурса в Украине и избежать спровоцированных им экологических рисков. Об этом говорится в материале Минпрома «Кислотная катастрофа украинской промышленности»

Издание отмечает, что на сегодня в Украине наблюдается дефицит серной кислоты на рынке, который усугубила приостановка работы из-за аварии крупнейшего ее производителя - «Сумыхимпром». Недопоставки ресурса на коксохимические предприятия может привести к экологическим проблемам.

«Любой крупный перебой с поставками может вызвать масштабную экологическую катастрофу. Дело в том, что коксохимические предприятия используют кислоту для очистки коксового газа от аммиака. Соответственно в случае непоступления на предприятие нужных объемов кислоты выброс вредных веществ в атмосферу будет очень существенным», - сообщает Минпром

По информации издания, на июль отгрузки серной кислоты с «Сумыхимпром» не запланированы, так что угроза скорой катастрофы на украинских коксохимах и металлургических комбинатах становится реальной уже в ближайшее время.

«Оптимальным решением проблемы дефицита серной кислоты могла бы стать полная отмена квот на импорт – поскольку ухудшать и без того кризисное положение отечественной промышленности одновременно дожидаясь масштабной экологической катастрофы по крайней мере неразумно», - подытожил Минпром.

Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми как правило являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также создания условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были выстроены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.