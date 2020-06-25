Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству согласовал передачу в парламент для первого чтения законопроект Кабинета министров №3658, который предусматривает сокращение зеленых тарифов и урегулирует кризис в зеленой энергетике страны.

Соответствующее решение единогласно поддержали депутаты комитета 25 июня.

Напомним, сегодня, 25 июня, Секретариат энергетического сообщества опубликовал заявление, в котором указал, что народные депутаты Украины должны до выхода на летние каникулы (середина июля) проголосовать за принятие в Верховной раде правительственного законопроекта №3658.

Согласно позиции организации, подписание меморандума с двумя основными ассоциациями, представляющих инвесторов в возобновляемую энергетику и правительством Украины 10 июня 2020 года в рамках процесса медиации является важным достижением.

При этом Энергосообщество указало, что проблемы зеленой энергетики являются лишь частью из большого перечня проблем, которые существуют на рынке электроэнергии Украины.

Как сообщалось, 10 июня глава Кабмина Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. По словам премьера, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить порядка 2 млрд евро до 2030 года.

Ключевые положения законопроекта №3658 предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС введенных в эксплуатацию до 2020 года на 7,5%, для СЭС – на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (15 млрд грн) перед предприятиями зеленой электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетики Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в зеленую энергетики, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему «зелёных».