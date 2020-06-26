Формування цін на енергоносії за принципом імпортного паритету з врахуванням вартості їх доставки є загальновизаною світовою практикою. Про це заявив завідувач сектору Інституту економіки та прогнозування Національної Академії наук Украиїн Роман Подолець.

Експерт зазначив, що застосування принципу імпортного паритету при формуванні ціни на енергоносії є поширеною практикою в Європі для країн, що мають дефіцит таких ресурсів.

«Це поширена практика. І така поширена практика використовується в більшості країн, де власний видобуток не може забезпечити повністю всі потреби споживачів. Як правило, це європейські країни. Але навіть Норвегія використовує цей імпортний паритет, там ціни для кінцевих споживачів навіть вищі, ніж загалом по Європі», - сказав Подолець.

Він також зазначив, що в світі в ціну включається і вартість доставки енергоресурсів, та нагадав, що в Україні аналогічна формула вже застосовувалась – «Роттердам+» для вугілля, а нині вона діє для визначення ціни газу.

«Тому що мова йде про вартість газу для кінцевого споживача. Тому ціна газу формується на ринку кінцевих споживачів, і вона формується за принципом граничної вартості. А гранична вартість обов’язково повинна включати всі витрати, в тому числі витрати на транспортування», - наголосив Подолець.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона базувалася на ціні вугілля на європейському вугільному хабі «Амстердам-Роттердам-Антверпен» та передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він, як і «Роттедам+» також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – від газового хабу TTF.