«Укрзалізниця» тисне на вантажовідправників, змушуючи їх погодитись на укладання з 1 липня нового дискримінаційного договору з УЗ про організацію вантажоперевезень. Про це йдеться в повідомленні компанії «Укрметалургпром» на її офіційному сайті.

«Менеджмент «Укрзалізниці» вирішив скористатися її монопольним становищем на ринку залізничних перевезень та просто адміністративно обмежити можливість заявки планів на наступний місяць. Це вже поставило під загрозу виконання цілої низки експортних контрактів. Дискримінаційна та деструктивна позиція «Укрзалізниці» із штучного обмеження українського експорту, де частка ГМК і продукції аграріїв становить понад 50%, може призвести до рецесії і зупинки цілих секторів економіки внаслідок втрати конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, і до зменшення валютних надходжень в країну», - зазначається в заяві.

В «Укрметалургпромі» зазначили, що такі дії УЗ можуть також призвести до того, що замовники будуть змушені або скорочувати виробництво, або переорієнтуватися на інші види транспорту, що, врешті-решт, завдасть удар по самій «Укрзалізниці».

В компанії нагадали, що в «Укрзалізниці» формально поставились до рекомендацій Антимонопольного комітету щодо доопрацювання нової редакції договору з урахуванням зауважень учасників ринку і більшість спірних питань, на які вказували перевізники, залишилися без змін. Та закликали заборонити введення в дію нового договору з 1 липня та продовжити термін дії чинного до завершення доопрацювання нової редакції.

Нагадаємо, раніше екс-перший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи «Укрзалізниці» залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям.

У свою чергу, президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних ж / д перевезень, Наталя Петриченко висловилася за введення мораторію на зміну цін на послуги «Укрзалізниці» на період кризи, що дозволить вантажовідправникам з меншими втратами пройти кризу.