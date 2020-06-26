Федерація роботодавців транспорту просить Міненерго не обмежувати імпорт дизельного палива та скрапленого газу до України. Про це йдеться у повідомленні ФРТУ на їх офіційному сайті.



«Як стало відомо, ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування», у черговий раз намагаються добитися початку антисубсидиційного розслідування проти імпорту дизельного пального та скрапленого газу, зокрема, походженням з РФ, з метою впровадження імпортного мита у розмірі 8,46% з 2020 р. з наступним підвищенням до 25,4% у 2024 р. Важливо, що 25 червня 2020 року в «Урядовому кур’єрі» вже оприлюднено офіційне рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про припинення згаданої антисубсидиційної процедури», - зазначається в повідомленні.



В Федерації наголосили, що занепокоєні такими діями компаній, адже запровадження мита на дизпаливо та скраплений газ призведе до серйозних негативних економічних та соціальних наслідків не тільки в окремих галузях, але й для економіки та національної безпеки України у цілому.



«Реалізація подібних вимог призведе до монополізації ринку, руйнування стабільної системи забезпечення нафтопродуктами та неконтрольованого зростання цін на всі види палива», - зазначається в повідомленні.



Зокрема у ФРТУ наголосили: за оцінкою консалтингової групи «А-95», у разі впровадження імпортного мита на рівні 8,46%, ціна на дизпаливо російського походження зросте на 1570 грн за тону, скрапленого газу – на 1240 грн за тону.



Нагадаємо, 25 червня в «Урядовому кур’єрі» було опубліковано повідомлення про те, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива та скрапленого газу, тобто відмовилась вводити на нього мито.



Експертів раніше наголошували, що підвищення акцизу на скраплений газ і введення мита на імпортне дизельне паливо призведе до зростання цін на заправках і вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям.