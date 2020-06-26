Федерація роботодавців транспорту просить Міненерго не обмежувати імпорт дизельного палива та скрапленого газу до України. Про це йдеться у повідомленні ФРТУ на їх офіційному сайті.
«Як стало відомо, ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування», у черговий раз намагаються добитися початку антисубсидиційного розслідування проти імпорту дизельного пального та скрапленого газу, зокрема, походженням з РФ, з метою впровадження імпортного мита у розмірі 8,46% з 2020 р. з наступним підвищенням до 25,4% у 2024 р. Важливо, що 25 червня 2020 року в «Урядовому кур’єрі» вже оприлюднено офіційне рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про припинення згаданої антисубсидиційної процедури», - зазначається в повідомленні.
В Федерації наголосили, що занепокоєні такими діями компаній, адже запровадження мита на дизпаливо та скраплений газ призведе до серйозних негативних економічних та соціальних наслідків не тільки в окремих галузях, але й для економіки та національної безпеки України у цілому.
«Реалізація подібних вимог призведе до монополізації ринку, руйнування стабільної системи забезпечення нафтопродуктами та неконтрольованого зростання цін на всі види палива», - зазначається в повідомленні.
Зокрема у ФРТУ наголосили: за оцінкою консалтингової групи «А-95», у разі впровадження імпортного мита на рівні 8,46%, ціна на дизпаливо російського походження зросте на 1570 грн за тону, скрапленого газу – на 1240 грн за тону.
Нагадаємо, 25 червня в «Урядовому кур’єрі» було опубліковано повідомлення про те, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива та скрапленого газу, тобто відмовилась вводити на нього мито.
Експертів раніше наголошували, що підвищення акцизу на скраплений газ і введення мита на імпортне дизельне паливо призведе до зростання цін на заправках і вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям.
Міненерго просять не обмежувати імпорт дизельного палива та скрапленого газу
Федерація роботодавців транспорту просить Міненерго не обмежувати імпорт дизельного палива та скрапленого газу до України. Про це йдеться у повідомленні ФРТУ на їх офіційному сайті.