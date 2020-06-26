“Сварог Вест Групп” экс-нардепов Александра и Сергея Буряков вместе с “Эпицентром К” делают все возможное, чтобы не отдавать многомиллионные долги

Как сообщает Политрада, аграрная корпорация “Сварог Вест Групп” приобрела в лизинг 37 единиц сельскохозяйственной техники у официального дилера JOHN DEERE- компании “Агротек”, заключив с 2013 по 2015 год 27 договоров на трактора, сеялки и самоходные опрыскиватели JOHN DEERE. С середины 2015 года корпорация братьев Буряков перестала выплачивать лизинговые платежи, сославшись на неурожай. Компания «Агротек» пошла навстречу должникам, согласовав новые условия, чтобы последние смогли расплатиться с урожая следующего года. Однако, с этого момента, корпорация “Сварог” перестала выполнять свои обязательства и до сих пор продолжает принимать все возможные меры, чтобы не возвращать многомиллионные долги за поставленную технику.

Не найдя понимания в переговорном процессе с должником, компания “Агротек” обратилась к правосудию, дойдя до Верховного суда Украины. Верховный суд признал, что корпорация “Сварог” и подконтрольные ей компании несут обязательства по договорам финансового лизинга и поручительства, заключенным с «Агротек» в 2015-2017 годах, а Центральный апелляционный хозяйственный суд обязал компании структуры «Сварог Вест Груп» выплатить «Агротеку» всю сумму долга. Однако на быстрое получение денег представители «Агротека» не рассчитывают - адвокаты агрохолдинга сразу же обратились в суд относительно отсрочки исполнения данного решения, а также обжаловали данное решение в Верховном Суде и приостановили взыскание.

Официальному дилеру John Deere в Украине посредством исполнительной службы все же удалось вернуть почти половину отгруженной по лизинговым контрактам техники - часть тракторов и опрыскивателей. Однако машины оказались в таком плачевном состоянии, что «Агротеку» пришлось потратить на их восстановление сотни тысяч долларов.

На сегодня “Сварог Вест Груп” не планирует возвращать долги даже по решению суда и придумывает схемы, чтобы затянуть судебные процессы и избежать ответственности. Адвокаты корпорации подали новые иски в суд Хмельницкой области, включив и проигранные в Верховном Суде дела. Делается все возможное, чтобы договора поручительства с «Агротек» были признаны недействительными, а решения судов были в пользу «Сварога».

Более того, наличие многомиллионных долгов и десятков судебных процессов у предприятий «Сварог Вест Груп» не помешало корпорации продать их в феврале этого года «Эпицентру К». Компании «Сварог Днистр», «Лотивка Элит», «СК Бужок», «Гизивщина», «Евразия-сервис» которые выступают поручителями по договорам лизинга с «Агротеком», после завершения сделки входят в структуру активов «Эпицентру К», который, безусловно, знает о существующем долге, однако, не спешит либо не хочет решать проблему.

Затягивание судов, встречные иски, принятие откровенно «протянутых» решений в пользу должников, давление на судей – это те методы, которые используют сегодня структуры, имеющие прямое отношение к депутатскому корпусу Украины. По факту, те, у кого власть и связи, имеют совсем другие возможности и «свое правосудие», пытаясь все спустить на тормозах и уйти от ответственности. Как говорится, «Все равны, но некоторые равнее других».