Мартиненка приговорили до 2 років і 4 місяців ув'язнення у Швейцаріі за заволодіння коштами Енергоатому та СхідГЗК

Вчора швейцарський суд приговорив його до 28 місяців ув'язнення за відмивання коштів. Про це пишуть Схеми.

Однак в Україні продовжують діяти квоти на імпорт сірчаної кислоти, на яких продовжує збагачуватись екс-нардеп, яка була введена як раз в інтересах СхідГЗК, передає Знай.

2 липня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалили рішення про запровадження квот на імпорт сірчаної кислоти та олеуму нібито з метою захисту вітчизняних виробників. Це було зроблено в інтересах кількох виробників, Включаючи СхіднийГЗК, та компаній-прокладок.

За відсутньої реальної конкуренції на ринку профільні спеціалісти галузі навіть заговорили про монопольну змову компаній «Електропостачзбут» і «Торгсервіс» - посередників українських виробників сірчаної кислоти, близькі до екс-нардепа.

Нагадаємо, проблеми з постачанням сірчаної кислоти та олеуму у вітчизняній промисловості розпочалися навесні 2014-го. Фактично анексія Криму та війна на Донбасі залишили підконтрольну частину країни без продукції хімічних підприємств, які забезпечували понад половину постачі сірки – основного компоненту виробництва сірчаної кислоти.

Нині на підконтрольній Україні території працюють лише три постачальники сірчаної кислоти: «Сумихімпром», «НВП «Зоря» та Східний Гірничо-збагачувальний комбінат.

Експерти та представники профільних асоціацій наполягають на необхідності негайного скасування обмежень на імпорт сірчаної кислоти і олеума для нівелювання ризиків недостатнього забезпечення підприємств-споживачів критично важливою для них сировиною, а також створення умов для руйнування корупційних схем, які на тлі введення квот були збудовані навколо державних підприємств-виробників сірчаної кислоти.