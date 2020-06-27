После трехдневного митинга под Офисом Президента и кабмином шахтеры шахты “Надежда» получили от «Центрэнерго» 8,75 миллиона гривен, которые задолжала компания. При общем долге шахтерам в 2 млрд грн

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Сообщаю, что текущий долг государственной компании "Центрэнерго" перед шахтой "Надежда" по подписанным актам вчера выплачено в полном объеме. Таким же образом, в соответствии с планом и графиком выплат, будут закрыты долги перед другими государственными шахтами", - сообщил Сенниченко.

По его информации, на следующей неделе другие профсоюзы также привезут шахтеров в Киев.

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4. Млрд грн).

После смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалась с угля гос шахт на уголь из России, которое закупалось через посредников близких к Коломойскому.

В начале мая во время совещания в Минекоенерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкого к олигарху Игоря Коломойского, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

Сенниченко ранее заявил о возврате контроля над госкомпанией и смене менеджмента. Однако, связываемые с Коломойским Потапенко и Уваров остаются на своих должностях.