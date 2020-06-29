Повышение минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября, которое анонсировал президент Владимир Зеленский, похоже, украинцам вовсе не светит

Экономист Андрей Новак рассказал, что повышение не предусмотрено в государственном бюджете на 2020 год. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Украина 24"

Более того, повышения минимальной зарплаты нет даже в изменениях в бюджет, которые приняло правительство и проголосовала Верховная Рада, в связи с необходимостью борьбы с китайским вирусом.

«Сейчас как минимум надо снова вносить изменения в государственный бюджет, чтобы это стало реальным как минимум в государственном секторе экономики», - заявил Новак.

При этом он также отметил, что в последнее время в Украине не наблюдается поддержки Кабинета министров Верховной Радой. А если изменения в государственный бюджет не будут проголосованы народными депутатами, то ни на какое повышение минимальной зарплаты украинцам можно не рассчитывать.

"Теперь, если правительство поставит на голосование в том числе изменения в бюджет, в том числе повышение зарплаты с 1 сентября, парламент также может не проголосовать. А если парламент не проголосует, поднять зарплаты в государственном секторе будет невозможно, как и в частном", - подчеркнул эксперт.

Напомним, пресс-служба президента Владимира Зеленского сообщила, что Кабмин подготовил график повышения минимальной зарплаты в Украине. Так, с 1 сентября этого года ее собираются поднять до 5 тыс. гривен, с 1 января следующего года - до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. гривен.

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