Введення в дію дискримінаційного для вантажовідправників договору на перевезення «Укрзалізниці» та шантаж бізнесу з боку УЗ можуть стати причиною звільнення в.о. голови компанії Івана Юрика
Про це повідомляє видання «Znaj.ua».
Видання зазначає, що “Укрзалізниця” в черговий раз хоче ввести в дію новий Договір про перевезення вантажів з 1 липня. Хоча бізнес, Антимонопольний комітет та бізнес асоціації виступають проти та наполягають на врахуванні в новій редакції договору пропозицій всіх учасників ринку.
«Документ під назвою “Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом” по своїй суті, ніякої не договір. А фактично ультиматум монополіста своїм клієнтам», - зазначає «Znaj.ua».
Зокрема, документ містить приховане підняття тарифів, а також покладає надмірні зобов’язання на вантажовідпрвників, за порушення яких вони мають сплачувати штрафи, що призведе до значного зростання витрат бізнесу на перевезення.
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За інформацією видання, бізнес покладав надії на знаходження спільної мови щодо договору після зміни керівника УЗ, яким став Іван Юрик, проте вони не виправдались.
«Діалогу з бізнесом так само не вийшло. Хоча заради досягнення компромісу введення Договору відклали ще раз — з 1 червня на 1 липня. У Юрика просто заявили, що вони всі головні замечанія врахували, поправки внесли, а далі - “хто не з нами, той проти нас”, - повідомляє «Znaj.ua».
В свою чергу представники бізнесу заявили, що УЗ формально підійшла до доопрацювання договору і більшість їх принципових зауважень не були враховані в новій редакції документу. Та наполягають на відтермінуванні введення його в дію. Проте за даними видання, Іван Юрик робити цього не хоче та особисто лобіює Договір разом з директором департаменту комерційної роботи Андрієм Мірошниковим.
«Щоб уламать бізнес, його почали шантажувати прозорими натяками на “не отримаєш вагонів”, - наголошує «Znaj.ua».
На думку авторів видання, така наполегливість з боку нового керівника УЗ стосовно договору викликана його бажанням мати хоч якесь досягнення на посаді, проте такі дії можуть навпаки, прискорити його звільнення.
«Наполегливість, з якою в. о. голови правління УЗ продавлює сирої, неякісний документ, знаючі люди пояснюють просто: відставка Юрика неминуча. Більш того, вона ближче, ніж здається. Вже опубліковано список шести претендентів Його прізвище в цьому списку немає. А йти зовсім без досягнень, з одним тільки корупційним “шлейфом” - недобре для резюме», - зазначає «Znaj.ua».
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів «Укрзалізниці» на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.
Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення «Укрзалізницею» тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.