Переход государственных компаний, в том числе железнодорожного оператора «Укрзализныця», на долгосрочные контракты с поставщиками товаров и услуг позволят получить более низку цену на аукционах

Такое мнение высказал директор Дома демократии Анатолий Окситюк, пишет сайт " COMMENTS ".

«Длинные контракты, как правило, позволяют получить более низку цену, а для госкомпаний в нынешних условиях это крайне важно. Кроме того, отсутствие чехарды со сменой подрядчиков снизит количество скандалов, которые в последние годы постоянно преследуют железнодорожного монополиста», - отметил он.

По словам эксперта, внедряемая УЗ новая практика взаимоотношений с подрядчиками соответствует передовому международному опыту.

«Новое руководство «Укрзализныци» делает абсолютно правильно. Переход к долгосрочному стратегическому партнерству с поставщиками комплектующих и оборудования – это отход от старой практики, когда с каждой сменой руководства меняются и фирмы-подрядчики, и переход к прозрачной европейской культуре взаимоотношений с партнерами», - констатировал А.Окситюк.

Эксперт сообщил, что все европейские железнодорожные операторы пытаются заключить долгосрочные контракты с производителями ж/д техники. «Условному Alstom, Bombardier или Siemens непонятна игра «в короткую», они должны знать свою загрузку на 5-10 лет вперед. В свою очередь, и железные дороги получают гарантированные поставки без риска их срыва. Это взаимовыгодное сотрудничество», - подчеркнул он.