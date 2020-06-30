Давление «Укрзализныци» на бизнес для подписания им дискриминационного договора о грузоперевозках неприемлемо, введение документа в действие необходимо отложить

Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.



«Укрзализныця» в данном случае поступает действительно как монополист, навязывая условия бизнесу, которые совершенно не нужны. Договор действительно не доработан, договор требует существенной доработки, потому что отдельные его положения противоречат действующим на железнодорожных администрациях правилам уставу железных дорог. И это категорически не приемлет бизнес», - сказала Петриченко.



По ее мнению, введение в силу договора необходимо отложить и доработать его положения с учетом правок, которые предлагают участники рынка.



«Ни в коем случае должно быть так, как поступает «Укрзализныця». Встречи проведены не были, правки может быть какие-то были единичные, несущественные. А основные правки для бизнеса очень важные остались без изменения. Поэтому только совместная работа по доработке договора. Тем более что сейчас у каждого предприятия контрагента есть заключенный договор с «Укрзализныцей». Поэтому, в чем спешка? В чем такая необходимость? Тем более в период пандемии, экономического повсеместного спада настолько существенно изменить условия игры», - подчеркнула Петриченко.



Напомним, ранее компания «Укрметаллургпром» заявила о давлении «Укрзализныци» на грузоотправителей с целью заставить их согласиться на заключение с 1 июля нового дискриминационного договора с УЗ об организации грузоперевозок. В компании напомнили, что в «Укрзализныце» формально отнеслись к рекомендациям Антимонопольного комитета по доработке новой редакции договора с учетом замечаний участников рынка и большинство спорных вопросов, на которые указывали перевозчики, остались без изменений. А также призвали запретить введение в действие нового договора с 1 июля и продлить срок действия нынешнего до завершения доработки его новой редакции.