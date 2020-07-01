Кто может рассчитывать на выплаты

Стало известно, как украинцам будут возвращать деньги за отмененное пробное ВНО-2020

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минобразования.

Как известно, возврат средств украинцам стартует уже сегодня, 1 июля.

"Средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни папе, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование", - говорится в сообщении.

Деньги будут возвращать на карту государственного ПриватБанка, которая оформлена на участника пробного ВНО-2020.

В Минобразования добавили, что финансовый телефон должен совпадать с телефоном, указанным при регистрации на пробное ВНО в качестве основного.

Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту "ПриватБанка", чтобы получить деньги за отмененное тестирование.

Абитуриентов также призвали как можно быстрее оформить карты, поскольку программа возврата средств будет действовать в течение определенного периода.

"Однако если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года", - добавили в пресс-службе.

Подытоживая, в Минобразования подчеркнули, что подробная инструкция по возврату средств за пробное ВНО размещена на официальном портале национализированного ПриватБанка.

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