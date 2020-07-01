В Украине с 1 июля запускается розничный рынок газа. Цена будет устанавливаться поставщиком, а не рассчитываться по формуле Амстердам+ (хаб TTF плюс доставка)

Также. По словам главы правления НАК НАфтогаз Украины Андрея Коболева облегчается выбор поставщика.

Он подчеркнул, что до внедрения изменений процесс мог тянуться месяцами. С новыми правилами можно сменить поставщика в течение трех дней.

"Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа. И я благодарен, что, несмотря на коронавирусную пандемию, регулятор продолжает реформировать украинский рынок газа и изменил правила, чтобы наконец дать свободу выбора каждому украинцу", - добавил глава правления Нафтогаза.

Цену газа для населения с февраля 2020 устанавливают по формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввел, а правительство Дениса Шмыгаля утвердил в меморандуме с МВФ (подписан президентом Зеленским) этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.

Такая же формула - "Роттердам плюс" - действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам - Роттердам - Антверпен для всего угля. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.