Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус повинен відповісти за руйнування енергетики та зупинку вугледобувної галузі, через що шахтарі змушені вийти на протест.

Про це написав народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.

📣 Наслухався сьогодні від протестувальників під Радою про дописи у ФБ голови енергокомітету ВР пана Геруса. Відповів... Gepostet von Валентин Наливайченко am Dienstag, 30. Juni 2020

Депутат нагадав, що дії голови енергетичного парламентського комітету Андрія Геруса призвели до масштабної кризи в енергетиці та майже повної зупинки вугледобувної галузі.

«Герус: відкрив імпорт електроенергії з Росії, чим поставив на коліна наших енергетиків та шахтарів, роботу яких постійно зупиняли на користь «кремлівського струму»;системно паплюжить ринкові відносини в енергетиці, загнавши енергогалузь, державні «Енергоатом» та «Центренерго», у багатомільярдні збитки; довів енергетику до катастрофічної кризи, внаслідок чого зупинялось 95% вуглевидобувної галузі, шахтарі залишились без зарплати; ігнорує розкрадання державного «Центренерго», борги якого перед шахтарями давно перевищила вартість самої компанії та продовжують зростати», - написав Наливайченко.

На його думку, Андрій Герус має відповісти за свої дії, і першим кроком до цього буде створення в парламенті тимчасової слідчої комісії, яка має розслідувати зловживання в енергетичній галузі.

«ТСК про руйнування української енергетики Герусом буде створена. Провина Геруса, переконаний, буде доведена, відповідальність він понесе. Й перед шахтарями, й перед законом», - написав Наливайченко.

Раніше Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза і зупинення вугільної галузі України спровоковані діями Геруса.

Імпорт електроенергії з РФ після чотирирічної перерви став можливим унаслідок поправки, внесеної Герусом в ухвалений 18 вересня закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". З 1 жовтня розпочався комерційний імпорт електроенергії з Росії.

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора розпочати кримінальне провадження за фактом державної зради Геруса. Заяву про злочин із боку нардепа "в інтересах невстановлених осіб із порушенням законодавчо визначеної процедури під час ухвалення поправок до законів України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії" та "Про ринок електричної енергії", що завдали збитків у значних розмірах державним інтересам та інтересам інших споживачів", подали 26 травня.