Керівник САП визнав формулу «Роттердам+» коректною на фоні кризи у вугільній галузі та масових протестів шахтарів. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook.



«Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький каже – «Роттердам плюс» був хорошим. Погані новини для Геруса іще й тому, що слова Холодницького – це лише штрих до сумної картини, яка сьогодні складається на ринку вугілля і шахт. А повна картина – це протести шахтарів, яким вже винні більше 1 млрд. грн зарплати», - написав Корольчук.



Він також зазначив, що Холодницький визнав, без висновків експертів та спеціалістів в економічній площині слідство по справі «Роттердаму» не може рухатись далі. На думку експерта, наступним кроком керівника НАБУ Артема Ситника має стати визнання, що справа «Роттердам плюс» є містифікацією голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса і поставити на цьому крапку.



«Зовсім погані справи для Геруса, який три роки свого життя поклав для боротьби з «Роттердамом», який тепер у всіх викликає ностальгічні відчуття. Мовляв, і ціна на вугілля для державних шахт була реалістичною... «Роттердам плюс» зараз сприймають як механізм при якому шахтарі мали ринок збуту для своєї продукції. І таких боргів ніколи не було. Якщо зараз заборгованість по зарплатах більше 1 млрд. грн., то у 2016-2019 рр. завжди на початок року борги не перевищували 100-150 млн грн.», - написав Корольчук.



Експерт наголосив – нинішня криза у вугільній галузі є наслідком дій Андрія Геруса, через які вітчизняні шахтарі залишились без зарплат і змушені приїжджати в Київ на протести. І він має понести за це відповідальність.



«Мітинг шахтарів - це наслідок дій Геруса як голови комітету. Мітингують шахтарі з різних регіонів – і з державних, і з приватних шахт. Це не якась окрема шахта чи обурена група шахтарів. Це доведення галузі до системної кризи з боку влади», - констатував Корольчук.



Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.



Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.