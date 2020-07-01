Аграрии рассчитывают внести изменения в новый договор с «Укрзализныцей» на организацию грузоперевозок по спорным положениям документа. Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.



«Я очень надеюсь, что этот договор не догматичен, а может быть изменен. На последнем совещании, которое состоялось буквально неделю назад в «Укрзализныце», нам это обещали. Поэтому мы сейчас в Украинской зерновой ассоциации взяли на себя такую функцию доработать его до уподобаемой нормы, которая бы устроила зерноторговый бизнес и помогла бы нам работать, а не мешала», - сказал Горбачев.



Он также сообщил, что в течение ближайшего месяца «Укрзализныця» ожидает поправки от бизнеса к новой редакции договора, и Украинская зерновая ассоциация их подаст.



Напомним, ранее компания «Укрметаллургпром» заявила о давлении «Укрзализныци» на грузоотправителей с целью заставить их согласиться на заключение с 1 июля нового дискриминационного договора с УЗ об организации грузоперевозок. В компании напомнили, что в «Укрзализныце» формально отнеслись к рекомендациям Антимонопольного комитета по доработке новой редакции договора с учетом замечаний участников рынка и большинство спорных вопросов, на которые указывали перевозчики, остались без изменений. А также призвали запретить введение в действие нового договора с 1 июля и продлить срок действия нынешнего до завершения доработки его новой редакции.



В свою очередь, президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что давление «Укрзализныци» на бизнес для подписания им нового договора о грузоперевозках неприемлемо и высказалась за отсрочку введения документа в действие.