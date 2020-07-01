Причина дорогого підключення до електромереж в значній їх зношеності та відсутності розбудови електроінфраструктури. Зменшити вартість підключення зможе RAB-тариф, що простимулює розвиток електромереж. Про це заявив голова спілки «Розумні Електромережі України» Олександр Візір.



Олександр Візір вважає, що для великих промислових об’єктів вартість підключення в Україні значно вища, ніж, наприклад, в країнах Балтії. Експерт це пояснює хронічним недоінвестуванням інфраструктури мереж.

«У нас немає нових міцних мереж для промисловості, які можна було би трохи посилити або просто підключитися до них. Під новий потужний промисловий об’єкт всю енергоінфраструктуру потрібно заново будувати. І тому, це коштує дорого», - зазначає Олександр.



Вирішення проблеми дорогих підключень експерт бачить в переході від тарифоутворення «Витрати+» до стимулюючого тарифоутворення. На його думку, при RAB-тарифі електромережі будуть розбудовуатися в рази швидше. А значить – новому клієнту вже не потрібно буде робити це за власний кошт під час підключення.



«За даними НКРЕКП, зараз середня вартість стандартного підключення для міста складає 1,08 тис. грн./кВт, а нестандартного – 1,84 тис. грн./кВт. При переході на стимулюючі тарифи вартість стандартного підключення може здешевшати до 20%, а нестандартного ще більше!», - зазначає олександр Візір.



Нагадаємо, раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, повідомив, що імплементація RAB-регулювання для операторів розподільчих мереж позитивно позначиться на економіці України - дозволить залучити багатомільярдні інвестиції протягом 10 років. Інвестиції дозволять створити робочі місця не тільки на підприємствах розподільних мереж, але і на заводах виробників устаткування.