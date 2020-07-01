ДТЭК поддерживает Европейский зеленый курс и считает, что трансформация угольных регионов на пути к углеродной нейтральности должна происходить с привлечением международного опыта и экспертизы других стран. Об этом сообщила Алина Зуйковская, руководитель проектной группы ДТЭК Энерго по трансформации угольных регионов, во время обсуждения Европейского зеленого курса на Немецко-Украинском форуме.

«До 2040 года ДТЭК планирует достичь углеродной нейтральности. На этом пути пристальное внимание уделяем регионам, где работают угольные предприятия компании. На наших шахтах работают более 30 тыс. людей, от их работы зависят также и жители моногородов, где работают шахты. Поэтому мы, как ответственная компания, должны способствовать решению социальных вопросов и обеспечению диверсификации экономики этих регионов», - обозначила руководитель проектной группы ДТЭК Энерго по трансформации угольных регионов, Алина Зуйковская.

В компании подчеркнули, что международная экспертная помощь, обмен опытом и знаниями, а также совместная координация будут играть определяющую роль в обеспечении угольной трансформации: «Специфика угольных регионов состоит в том, что перед ними стоят одинаковые вызовы, которые более эффективно можно решать совместными усилиями. Германия известна комплексным подходом к реструктуризации угольного сектора с привлечением всех заинтересованных сторон – центральные и местные органы власти, бизнес, общественность. Успешный немецкий опыт будет очень полезен для Украины и безусловно будет содействовать энергетической трансформации нашей страны. От успеха такого сотрудничества выиграет все украинское общество».

Напомним, что 29 июня Европейская Комиссия официально запустила Платформу справедливой трансформации. Работа Платформы будет основываться на опыте реструктуризации промышленных регионов ЕС, а также будет опираться на Платформу ЕС для угольных регионов в процессе трансформации, которая была запущена в декабре 2017, и в которой Украина является обозревателем, а ДТЭК принимает участие с января 2018 года. На текущий момент Европейская комиссия вместе с международными финансовыми институтами финализируют программу угольной трансформации для Западных Балкан и Украины, которая обеспечит экспертные знания и поддержку странам в переходной период.