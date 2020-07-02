Народна депутатка України фракції Слуга Народу Людмила Буймістер повідомила про підтримку урядового законопроєкту №3658, який передбачає скорочення зелених тарифів і вирішення кризи в галузі, та закликала депутатів сьогодні проголосувати за даний законопроєкт у першому читанні

Про це вона написала у Facebook.

«Ми повинні проголосувати багатостраждальний закон №3658, щоб в решті знизити зелені тарифи, на що погодились інвестори.Це дасть можливість Україні почати виходити з енергетичної кризи, і не тільки зекономити 10 млрд але й купу часу», - заявила Буймістер.

За її словами, це питання вже відкладалося неприпустимо тривалий час, що наражало країну на небезпеку міжнародних арбітражів та втратити обличчя перед усім світом.

«Впевнена, що потенційні інвестори будуть орієнтуватися перш за все на хорошу чи погану рекламу від інвесторів, які вже працюють в країні. Якщо ж відношення до них буде негативне, то ніякі стимулюючі законопроекти не допоможуть державі залучати нові інвестиції», - підкреслила депутатка.

Як повідомлялося, 10 червня глава Кабміну Денис Шмигаль підписав з представниками інвесторів в зелену енергетику меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи. За словами прем'єра, пропонований для прийняття в парламенті законопроєкт повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі - на інші поступки щодо зниження зелених тарифів уряд не піде. Глава Кабміну підкреслює, що законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Ключові положення законопроекту №3658 припускають зниження зелених тарифів для ВЕС введених в експлуатацію до 2020 року на 7,5%, для СЕС - на 15%. Він встановлює відповідальність за небаланси виробникам ВДЕ в 2021 році в розмірі 50% від помилки прогнозу і 100% в 2021 році. Також він вказує, що держава вирішить проблему поточної заборгованості (15 млрд грн) перед підприємствами зеленої електроенергії - 40% до кінця 2020 року і по 15% щокварталу до кінця 2021 року.

25 червня Комітет з енергетики та ЖКГ одноголосно погодив передачу в парламент для першого читання законопроект Кабміну №3658. При цьому Секретаріат енергетичного співтовариства опублікував заяву, в якій вказав, що Верховна Рада повинні до виходу на літні канікули (середина липня) проголосувати за даний законопроект.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи.

Також раніше виник скандал, пов'язаний з листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупанин. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетики, що викликало ряд критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему «зелених».