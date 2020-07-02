Новий договір «Укрзалізниці» на вантажоперевезення передбачає приховане підвищення тарифів, що суттєво збільшить видатки аграріїв і їх продукція стане неконкурентноздатною

Про це заявив депутат народний депутат Микола Кучер.



«Для аграріїв це погано, а чому зроблено це? В «Укрзалізниці» вирішили, що тарифи вони не зможуть збільшити, а збільшені в цих нових договорах додаткові послуги. Відповідно, вони всю свою неорганізованість і всю свою безтолковість в деяких випадках перекладають на бізнес», - сказав Кучер.



За його словами, зростання тарифів на перевезення залізницею призведе до здорожчання продукції аграріїв і вітчизняні експортери втратять свої позиції на світових ринках.



«Якщо в «Укрзалізниці» не буде наведений лад, то це буде безкінечний процес і відповідно ці послуги будуть більші і більші і ми будемо неконкурентні на деяких ринках. Тим більше, якщо говорити сьогодні про Україну, яка є надзвичайно великим експортером. То це вдарить не тільки по бізнесу, це вдарить і по наших дорогах, тому що багато хто знову перейде на автомобільні перевезення. І нові дороги, які у нас робляться сьогодні будуть знову перегружені», - пояснив Кучер.



Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів «Укрзалізниці» на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.



Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення «Укрзалізницею» тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.