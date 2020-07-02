Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус вынес на голосование комитета законопроект №3657-1, которым планируется внести правки в закон «О рынке электроэнергии» для возобновления предлагается возобновить ранее запрещенный импорт электроэнергии из стран СНГ, в частности из России.
Данный законопроект на выездном заседании 1 июля поддержало 11 депутатов Комитета, что позволяет передать документ для принятия в стенах парламента.
В частности, за законопроект и открытие импорта электроэнергии из РФ проголосовали: от фракции «Слуга народа» Андрей Жупанин (автор законопроекта), Андрей Герус, Олег Семинский, Дмитрий Припутень, Евгений Пивоваров, Сергей Нагорняк, Анатолий Костюх, а также Юрий Шаповалов, (депгруппа «Партия «За будущее»), Максим Ефимов (депгруппа «Доверие»), Инна Совсун («Голос»), Анна Скороход (внефракционная).
Напомним, импорт электроэнергии из России стал ключевой причиной самого глубокого кризиса в энергетике за время независимости Украины. Открытие импорта произошло благодаря так называемым правкам Геруса.
В период октябрь 2019 - март 2020 из России было импортировано на 1 млрд грн. Крупнейшим импортером электроэнергии из РФ была компания «Юнайтед Энерджи», близкая к олигарху Игорю Коломойскому, который также курирует действия Андрея Геруса.
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4 мая в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть и речи об импорте электроэнергии в страну, поскольку это оставит тысячи шахтеров без работы.
В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс Украины на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.