Зниження портових зборів у 2018 році на 20% дало зростання вантажопотоку на 20% на рік

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.



Ексміністр наголосив, що портові збори в Україні є одними з найвищих в світі, через що вітчизняні порти є неконкурентоспроможними, тому уряд у 2017 році ухвалив рішення про їх поступове зниження.



«Українські портові тарифи і збори в два-три рази вищі від середньосвітових і в рази чотири вище за збори по чорноморському регіону. Більше того, останні заміри, які ми робили в грудні 2019 року показали, що українські портові тарифи і збори в цьому місяці були найвищими в світі, незважаючи, що ми їх вже знизили в 2018 році… В 2017-му році, проаналізувавши спільно з нашими іноземними і українськими експертами, проговоривши з українським бізнесом ми вийшли з ініціативою, яка одразу була підтримана і прем’єр-міністром, і президентом України. А так само і Кабміном – знизити поступово портові тарифи і збори. Спершу на 20% в 2018 році, потім на 20% у 2019 році», - розповів Омелян.



Він повідомив, що перше зниження портових зборів на 20% вже за рік дало збільшення вантажопотоку в портах на 20%.



«Ми це зробили з 1 січня 2018 року і фактично українські компанії показали непоганий результат навіть в 2018 році товаропотік зріс на 2%. В 2019 році вантажопотік зріс вже на 20% і контейнери, що також важливий показник розвитку української економіки зросли теж на 20%», - сказав Омелян.



Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.



Згодом з заявами на підтримку рішення Володимира Омеляна 2018 року та необхідності зниження портових зборів в Україні виступили Американська торговельна палата та Європейська Бізнес Асоціація.