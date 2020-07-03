Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко менш ніж за за півроку отримав 1,4 млн грн зарплатні на посаді, хоча компанія вже на межі банкрутства, скорочує робітників та переходить на 4-х денний режим роботи

Про це у Facebook написала народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.

"Доходи членів наглядової ради Укрзалізниці. Тої залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тої, де діряві потяги, тої, яка на межі банкрутства…", - зазначила депутатка.

За її інформацією, така заробітна плата Лещенка виплачена за період січень-квітень 2020 року.

Нагадаємо, в січні 2020 року Сергій Лещенко очолив Комітет з питань комплаєнсу та антикорупції в Укрзалізниці, але компанія не перестає фігурувати в безлічі корупційних скандалів щодо непрозорих закупівель, неякісних ремонтів вагонів, локомотивів та намірах постійно підвищувати тарифи на вантажні та пасажирські перевезення.

В середині червня СБУ заявила, що Укрзалізниця закупила неякісні запчастини більш ніж 100 млн грн. Операцію організували представники комерційних структур за участю посадових осіб УЗ.

Пізніше в. о. голови правління держкомпанії Іван Юрик заявив, що Укрзалізниці потрібно 50 млрд грн державних дотацій щорічно для стабільної роботи.