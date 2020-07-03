Ціна на газ для населення після запровадження роздрібного ринку газу буде відштовхуватись від ціни газу на європейських хабах плюс вартість його доставки в Україну

Про це заявив керівник компанії ЮГ-ГАЗ Авраменко.



«Завжди український ринок газу ціноутворюється, виходячи з імпортного паритету. Будь-який, не тільки населення. Ціна складається, можна прив’язуватися до 2-3 хабів основних, найбільш волотильних. Найбільший – це, наприклад, TTF, голландський хаб. Від нього є завжди вартість транспортування до кордону з Україною. Після цього ще потрібно купити потужність на вхід. І ось ми отримаємо ціну всередині газотранспортної системи України», - пояснив Авраменко.



Він також наголосив, що Україна імпортує газ, тому ціна на нього формується за принципом імпортного паритету, що є світовою практикою.



«Весь український ринок, тому що ми імпорто залежні, формується від імпортного паритету. Тому буде якщо навіть ринкова ціна для населення, то все одно вона буде плюс-мінус залежати від європейських цін», - сказав Авраменко.



Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.



Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.