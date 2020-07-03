В Украине существует критическая проблема износа электросетей

Ее решением станет изменение тарифного регулирования в пользу RAB-тарифа. Но страна с 2012 года не может ввести действенную методологию, которая будет интересна для инвесторов.

Об этом говорит Адриан Прокип, старший научный сотрудники Института Кеннана (США,) эксперт по энергетике Украинского института будущего на международном вебинаре Securing Capital Investment in Ukraine’s Electric Grid (Обесчпечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее), организованном Центром отношений США-Украина (CUSUR).



Прокип утверждает, что показатели отсутствия света у потребителей Украины самые высокие в Европе. Каждые несколько минут конечный потребитель остается без электричества в течение года: «В Украине это почти 700 минут, в Румынии - это 306 минут, а в Германии – 12 минут. Все эти проблемы являются результатом износа и устаревшей сети, уровень износа которой в настоящее время составляет около 60-70%».



По мнению эксперта, причина этого плохого состояния электросетей заключается в том, что в Украине инвестиции на один километр очень малы. Ежегодно они составляют 200-250 на километр, тогда как в Румынии – 1000 долларов, в Польше – 1300 долларов, а в Германии – 1600 долларов, в Великобритании - 6000 долларов на один километр. Таким образом, самый низкий уровень инвестиций фактически приводит к низкому качеству услуг электроснабжения.



Решении проблемы Прокип видит в переходе на стимулирующее тарифообразование (RAB-тариф) по примеру европейских стран. В Украине необходимость RAB-перехода обсуждается с 2012 года. Но к активным рассмотрениям пришли только в 2017 году:



«В предложенном в 2017 году подходе Регулятора используется одинаковая норма прибыли для существующих и новых активов, и она должна составлять 12,5%. Но в тот момент, когда началось активное обсуждение, эксперты и лидеры мнений начали говорить, что этот подход повлияет на цены для потребителей. Это остановило принятие такого подхода», - делится Прокип.



Эксперт заявляет, что сейчас у нас проходит 3-й раунд обсуждений RAB-тарифа. Регулятор предложил еще одну систему - 1% от нормы прибыли для существующих активов. И 15% на новые активы. По мнению Адриана Прокипа – этот подход не даст возможность привлекать инвестиции в нужном объеме.



Проводя аналогию с подсчетами предложения регулятора 2017 года, эксперт заявляет, что до 2030 года с такими нормами окупаемости энергораспределительные компании смогут выделить только 30% необходимых инвестиционных ресурсов для реинвестирования. Таким образом, если сегодня предлагаемые ставки и условия еще ниже - это означает, что ситуация с привлечением средств не будет лучше.



«Я бы назвал это симуляцией, а не стимуляцией. Потому, что при введении RAB норма доходности составляет 1% от существующего актива. Все существующие активы распределительной сети будут считаться старыми. И только в том случае, если компания инвестирует в какие-то новые объекты, эти объекты будут считаться новыми, и только для этих объектов будет использоваться норма прибыли 15%», - отмечает Прокип.



Эксперт подчеркнул, что норма прибыли должна быть близка к стоимости капитала, потому что зарубежные компании принимают решения инвестировать, сравнивая стоимость кредитов и варианты реинвестирования денег в другие варианты.



Напомним, Дэниел Витт, президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC), заявил, что нынешнее состояние изношенной украинской электросети советских времен ставит под угрозу развитие промышленности в Украине. Чтобы улучшить качество жизни, украинцам нужно модернизировать электросеть.