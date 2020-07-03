«Укрзалізниця», користуючись монопольним становищем, змушує бізнес погодитись на свої умови вантажоперевезень та підняття тарифів

Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.



Він зазначив, що підняття тарифів на вантажоперевезення, передбачені в новому договорі «Укрзалізниці» про організацію перевезень, є неприйнятним для аграріїв, адже суттєво збільшує їх витрати.



«Це не просто несприятливо, це жахлива ситуація. Чому? Тому що по-перше, чомусь по окремих категоріях галузях скажімо так рівні розцінки. Якщо металургійна промисловість має пільговий тариф, то, наприклад, аграрна сфера чомусь його не має. Чомусь збільшують», - сказав Козаченко.



За його словами, монополіст «Укрзалізниця» фактично викручує руки бізнесу, піднімаючи тарифи на перевезення та нав’язуючи свої умови.



«Монополіст – держава – нам викручує руки. Тому звичайно це не правильно», - наголосив Козаченко.



Нагадаємо, раніше екс-перший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи «Укрзалізниці» залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям.



У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів «Укрзалізницею» на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції і втрати конкурентоспроможності на світових ринках.