Зниження портових зборів на 20% у 2018 році призвело до зростання вантажопотоку в портах, збільшення відрахувань до бюджету та підвищення доходів портів.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.



«В 2019 році вантажопотік зріс вже на 20% і контейнери, що також важливий показник розвитку української економіки зросли теж на 20%. Ми отримали від цього чудову синергію – і український бізнес отримав додаткові кошти для того, щоб розвивати свої виробництва, і так само українські споживачі почали купувати імпортні товари. А держава почала більше отримувати в бюджет, бо вантажопотік зріс на 20%, ми створили додаткові робочі місця», - розповів Омелян.



Він також звернув увагу, що зросли й доходи самих портів, навіть нині, коли в інших галузях відбувається падіння через коронакризу, доходи портів зростають.



«Навіть в час кризи 2020 року, коли вся економіка України падає, ВВП впав фактично на 8%, промисловість впала більше ніж на 10% українські порти виросли на 11% за першу половину 2020 року», - наголосив Омелян.



Нагадаємо, раніше екс-прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголошував, що зниження портових зборів підвищить конкурентоздатність українських портів в Чорноморському регіоні.



Водночас виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев звертав увагу, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обгрунтовані, їх потрібно знижувати.