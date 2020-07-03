Високопоставлені члени Конгресу США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в перемовинах з інвесторами в зелену енергетику та допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

Про це йдеться у відповідному листі.

"Пишемо вам, щоб висловити нашу рішучу підтримку зусиль України зі зміцнення її енергетичної безпеки, в тому числі шляхом розвитку відновлюваної енергетики. Ми закликаємо ваш уряд брати участь в переговорах із ключовими учасниками галузі, щоб гарантувати постійні іноземні інвестиції, а також зростання в цьому стратегічному секторі ", - йдеться у документі.

Конгресмени висловили надію на співпрацю з Україною для розширення інвестиційних можливостей в ключових галузях енергетики, включаючи вітряну, сонячну, біопаливну, гідро- і геотермальну енергетику.

При цьому американські законодавці нагадали про фінансові вливання в енергетичну галузь України:

- понад 2 млрд дол. іноземних інвестицій в сферу відновлюваних джерел енергії;

- 600 млн дол. на проекти відновлюваної енергетики в Україні від Європейського банку, реконструкції та розвитку, в якому США є провідним акціонером;

- Міжнародна фінансова корпорація з розвитку пообіцяла виділити 400 млн дол., а також страхувати політичні ризики для проектів вітроенергетики в Україні;

- американська компанія GE Wind Energy постачає Україні вітрогенератори на 275 МВт.

“Просимо вас і надалі підтримувати цей консенсусний підхід у переговорах, як з інвесторами сонячної та вітроенергетики, так і суб'єктами промисловості, у процесі прийняття рішення реструктурувати законодавство, яке послужило основою для їх інвестицій”, - зазначається в листі.

Як повідомлялося, 10 червня глава Кабміну Денис Шмигаль підписав з представниками інвесторів в "зелену" енергетику меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи. За словами прем'єра, пропонований для прийняття в парламенті законопроєкт повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі – на інші поступки щодо зниження "зелених" тарифів уряд не піде. Глава Кабміну підкреслює, що законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Ключові положення законопроєкту №3658 передбачають зниження "зелених" тарифів для ВЕС, введених в експлуатацію до 2020 року, на 7,5%, для СЕС – на 15%. Він встановлює відповідальність за небаланси виробникам ВДЕ в 2021 році в розмірі 50% від помилки прогнозу і 100% в 2021 році. Також він вказує, що держава вирішить проблему поточної заборгованості (15 млрд грн) перед підприємствами "зеленої" електроенергії – 40% до кінця 2020 року і по 15% щокварталу до кінця 2021 року.

25 червня Комітет з енергетики та ЖКГ одностайно погодив передачу в парламент для першого читання законопроєкту Кабміну №3658. При цьому Секретаріат енергетичного співтовариства опублікував заяву, в якій вказав, що Верховна Рада повинні до виходу на літні канікули (середина липня) проголосувати за даний законопроєкт.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи.

Також раніше виник скандал, пов'язаний з листуванням двох народних депутатів – голови і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупанин. В смс-листуванні містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в "зелену" енергетики, що викликало ряд критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему "зелених".