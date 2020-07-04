Президент Володимир Зеленський взяв на себе повну відповідальність за ситуацію в енергетиці, залишивши на посадах в Національній комісії, що здійснює державне регулювання в галузях енергетики та комунальних послуг, осіб, дії яких спричинили кризу

Про це написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

«Учора відбулася знакова подія - президент Зеленський підписав Указ про затвердження плана ротації членів «незалежного» регулятора енергетики та жкг під назвою НКРЕКП. Тим самим президент Володимир Зеленський не тільки «де-факто», але й «де-юре» взяв на себе всю повноту відповідальності за стан енергетики в країні та за діяльність регулятора», - написав Кучеренко.

Зокрема, депутат зазначив, що член НКРЕКП Дмитро Коваленко, якого підозрюють у сприянні злочинним спекуляціям на ринку електроенергії та створенню корупційних схем на держпідприємстві «Центренерго», яке накопичило мільярдні борги перед шахтарями, президент залишив на посаді ще на чотири роки.

«Відповідальний за кризу галузі, за 50-мілярдний дефіцит ринку електроенергії, за багатомільярдні збитки держкомпаній, за мільярди гривень вкрадені на торгівлі повітрям, за потакання імпорту електроенергії з Росії, за сприяння корупційним схемам на «Центренерго» Д.Коваленко має служити Україні ще 4 роки», - написав Кучеренко.

Він також нагадав, що в жовтні 2019 року президент призначив тимчасово 4-х членів НКРЕКП з 7-ми терміном до 1 січня 2020 року, тобто на два місяці, кандидатури яких були кулуарно підібрані дуетом Ковалів-Герус без жодних конкурсних процедур. Тобто галузевий регулятор повністю підконтрольний президенту.

«Президентська більшість в НКРЕКП з листопада 2019 повністю несе відповідальність за ситуацію на енергоринку. А тимчасові члени наприкінці грудня стали постійними на 7 років завдяки новій «модернізованій» версії закону про НКРЕКП, протягнутого під шумок Герусом завдяки підтримці недолугих депутатів моно більшості», - зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП «Київтеплоенерго» продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм «Укрзалізниці» по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.