RAB-тарифы, при правильном внедрении, стимулируют операторов систем распределения к сокращению расходов и к активной модернизации сетей

Об этом рассказал глава государственного предприятия "Хмельницкоблэнерго" Олег Козачук в интервью изданию «Дело».



С 1 января следующего года на смену действующему регулированию будет внедрено RAB-регулирование. По мнению Олега Козачука, оно обеспечит больший уровень инвестиций и, соответственно, улучшит показатели функционирования электросетей: «RAB-тарифы, при правильном внедрении, стимулируют операторов систем распределения к сокращению расходов и к активной модернизации сетей».



Глава «Хмельницкоблэнерго», говорит, что опыт развитых стран свидетельствует о высокой эффективности стимулирующего регулирования.



«Например, в Румынии изношенность активов уменьшилась с 75% до 48% в течение 2004-2011 году. Украине при внедрении стимулирующего регулирования следует воспользоваться европейским опытом», - подчеркивает топ-менеджер «Хмельницькоблэнерго».



Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация заявляла, что при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирование, а именно – избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала – WACC.