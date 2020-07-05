Президент может отдать пост главы Нацбанка под контроль олигарха Игоря Коломойского, который заинтересован в смене действующего руководства НБУ

Об этом заявила политолог Олеся Яхно изданию «Комментарии».



«Есть группа, заинтересованная в смене не только главы НБУ, но и его замов, которые ассоциируются с командой Гонтаревой, добившейся национализации ПриватБанка. Это группа олигарха Игоря Коломойского. Она понимает, что от позиции НБУ зависит исход усилий, предпринимаемых Коломойским, чтобы не столько вернуть ПриватБанк, сколько получить компенсацию от государства. Видимо, Коломойский сумел убедить Зеленского, что это необходимо сделать», - сказала Яхно.



Она также напомнила, что госкомпания «Центрэнерго», которую контролирует бизнесмен Коломойский, за два года из прибыльной стала убыточной, и задолжала шахтерам миллиарды, из-за чего они выходят сейчас на акции протеста.



«Странно, что имея перед глазами столь наглядный пример, Зеленский всё равно, похоже, хочет отдать НБУ под контроль определенных групп. После чего Нацбанк перестанет быть независимым, а Украина потеряет доверие международных финансовых институций», - подчеркнула Яхно.



Как сообщалось, летом 2019 года в период пребывания Андрея Геруса в должности представителя президента в Кабмине в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, который связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского. Как заявил бизнесмен Виталий Кропачев Герус в этот период приезжал к нему от Коломойского договариваться о развертывании схем на Центрэнерго.



По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.



«Центрэнерго» с лета 2019 года начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы «Приват» - Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, «Днепроазот», а также трейдера «Юнайтед Энерджи». По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн.



По данным расследования Бигус.инфо уголь на «Центрэнерго» поставляется через российские фирмы бизнесменов, близких к террористам «ДНР».



При этом Радио Свобода сообщила о поставках газа на «Центрэнерго» компанией Юнайтед Энерджи близкой к Коломойскому. При этом газ покупается у полугосударственной "Укрнафты" по цене ниже рыночной и продается на «Центрэнерго» выше рыночной.



«Юнайтед Энерджи» была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта за поправкой Андрея Геруса.