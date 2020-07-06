После запуска розничного рынка газа принцип ценообразования не изменится – цена газа будет включать его цену на хабе плюс стоимость доставки

Об этом заявил директор компании «ТАС Энергия» Максим Дмитрук.



«Будет совпадать ценообразование. То есть, будет все то же, что связано с коммерческим сегментом, в котором мы на сегодняшний день работаем с бизнесом. То есть, фактически стоимость газа для конечного потребителя в этом виде – это физлица - будут оплачивать стоимость газа, которая сложится согласно импортного паритета и цены, которая будет складываться на внутриукраинском рынке», - сказал Дмитрук.



Он также подчеркнул, что цена газа для потребителя будет включать стоимость его доставки.



«Мы покупаем продукт и платим так же эти платежи за транспортировку. А конечный потребитель платит еще плюс дополнительно за распределение», - объяснил Дмитрук.

Напомним, формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам +». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.