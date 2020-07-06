Уряд має втрутитись в ситуацію з підвищенням тарифу на передачу електроенергії, адже це вдарить по населенню та бізнесу

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, коментуючи ініціативу НКРЕКП про підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії.



«Очевидно, що сьогодні будь-яке зростання тарифів буде дуже тяжким і для населення, і для промисловості, і взагалі для приватного сектора. Тому що і населення, і приватний сектор в Україні знаходиться зараз у глибокій кризі у зв’язку з коронакризою, карантином і з недолугою політикою уряду», - сказав Гончаренко.



На думку депутата, уряд має втрутитись в ситуацію та захистити бізнес і населення.



«Я вважаю, що уряд, який відповідальний за економічну ситуацію в країні, має обов’язково в це питання втрутитися», - зазначив Гончаренко.



Нагадаємо, раніше економіст Сергій Блінов заявив, що збільшення тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до зниження експортного потенціалу вітчизняної промисловості.



Водночас віце-президент Асоціації водоканалів України – «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій заявила, що підвищення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до зростання тарифів на воду.