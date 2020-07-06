«Укрзалізниця» просить НКРЕКП не збільшувати тариф на передачу електроенергії, бо це призведе до зростання її витрат на понад 320 млн грн

Про це йдеться в зверненні АТ «Укрзалізниця до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.



В зверненні зазначається, що в разі ухвалення НКРЕКП рішення щодо збільшення тарифу на передачу електроенергії, проект якого вже попередньо схвалений, додаткові витрати «Укрзалізниці» суттєво зростуть.



«АТ «Укрзалізниця» наголошує на тому, що збільшення тарифів, відповідно до попередньо схваленого проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року №2668» (щодо перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «Укренерго»), призведе до значних додаткових витрат в 2020 році АТ «Укрзалізниця» у розмірі близько 320,1 млн грн.», - зазначається в зверненні.



Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ініціює підвищення у 4 рази тарифи "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду із інвесторами у зелену енергетику.



Раніше народний депутат член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що ініціатива НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії є не підйомною для бізнесу та промисловості і загрожує знищенням української економіки.