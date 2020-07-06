Підвищення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів на передачу електроенергії призведе до зростання цін на струм для промисловості на 20%.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міжнародної Торгової Палати (ІСС Ukraine).



«За підрахунками фахівців Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ІСС Ukraine) таке рішення НКРЕКП призведе до зростання вартості електроенергії для промисловості на 20 відсотків», - повідомляє ІСС.



Експерти ІСС Ukraine також наголосили, що зростання цін на струм для промисловості потягне за собою автоматичне зростання цін на продукцію цих підприємств та послуги для всіх споживачів, адже в собівартість закладається частка електроенергії.



«Українська промисловість отримає черговий удар в час, коли вона і так потерпає від впливу кризових явищ», - наголошується в повідомленні.



В ІСС повідомили, що звертатимуться до уряду з проханням не підвищувати тарифи на електроенергію.



«ІСС Ukraine звертатиметься до Уряду, з ініціативою звернути на такі дії регулятора, і спробувати запропонувати альтернативний варіант розв’язання проблем Укренерго. Але в жодному разі не коштом власного виробництва», - зазначається в повідомленні.



Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг погодила нові тарифи на транспортування електроенергії. Відтак з 1 серпня тариф за передачу електроенергії з боку «Укренерго» зросте з 155,4 грн за МВт-год до 327,9 грн за МВт-год, без урахування податку на додану вартість.



Раніше народний депутат член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що ініціатива НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії в 4 рази є не підйомною для бізнесу та промисловості і загрожує знищенням української економіки. А віце-президент Асоціації водоканалів України – «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій заявила, що підвищення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до зростання тарифів на воду.