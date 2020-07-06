Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” вынуждена брать кредиты на выплату зарплаты своим сотрудникам, поскольку открытый нардепом Андреем Герусом импорт электроэнергии из России спровоцировал коллапс с расчетами на рынке электроэнергии Украины.

Об этом в интервью для Экономичной правды сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, отвечая на вопрос журналистов о причинах привлечения кредитов госкомпанией.

“Вы вспоминали сегодня про Андрея Геруса, я вам напомню об открытом импорте из России и Беларуси по двусторонним договорам еще осенью. Это уже тогда начало качать ситуацию”, - сказала Буславец.

“Очень красиво было сказано, что это сделано для конкуренции. Можно, наверно, все что угодно красивой оберткой завернуть, но это не та история”, - добавила министр.

При этом она подчеркнула, что проблемы возникли из-за ручного вмешательства в работу рынка электроэнергии.



“Ситуация на рынке искажена, регулятору нужно пересматривать правила. За последние месяцы перед моим назначением было слишком много административных вмешательств в рынок”, - отметила Буславец.



Как сообщалось, в середине июня “Энергоатом” привлек 400 млн грн у “Таскомбанка” для выплаты заработной платы из-за дефицита собственных средств.

Напомним, импорт электроэнергии из России стал ключевой причиной самого глубокого кризиса в энергетике за время независимости Украины. Открытие импорта произошло благодаря так называемым правкам Геруса.

В период октябрь 2019 - март 2020 из России было импортировано на 1 млрд грн. Крупнейшим импортером электроэнергии из РФ была компания «Юнайтед Энерджи», близкая к олигарху Игорю Коломойскому, который также курирует действия Андрея Геруса.

4 мая в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть и речи об импорте электроэнергии в страну, поскольку это оставит тысячи шахтеров без работы.

В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс Украины на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.

1 июля глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус вынес на голосование комитета законопроект №3657-1, которым планируется внести правки в закон «О рынке электроэнергии», предполагающие возобновить ранее запрещенный импорт электроэнергии из стран СНГ, в частности из России.

Данный законопроект поддержало 11 депутатов Комитета, что позволяет передать документ для принятия в стенах парламента.