Голосование за правительственный законопроект по сокращению зеленых тарифов в Верховной Раде дает надежду инвесторам на урегулировании споров, а также сдерживает их от подачи исков в международные арбитражи.

Об этом в интервью для Экономичной правды сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

“Мне кажется, что (инвесторы - ред.) будут ждать голосования за законопроект, который был разработан на основании меморандума. Я думаю, что еще многие смогут присоединиться к этому меморандуму, потому что судиться – это тоже недешевое удовольствие”, - сказала министр.

По ее словам, для инвесторов лучше иметь понятные правила игры, чем чувствовать на себе усугубление кризиса в энергетике.

“Лучше иметь понятные правила игры, причем это же не только инвесторы шли на какие-то уступки, государство взяло на себя обязательство, что реструктуризируют долг и будут обеспечивать выполнение всех законодательных актов с точки зрения текущей оплаты и так далее”, - добавила Буславец.

Как сообщалось, 10 июня глава Кабмина Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в «зеленую» энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. По словам премьера, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.

3 июля народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №3658 по сокращению зеленых тарифов. В частности, ключевые положения документа предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС, введенных в эксплуатацию к 2020 году, на 7,5%, для СЭС – на 15%. Он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (15 млрд грн) перед предприятиями «зеленой» электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.

Ранее Секретариат энергетического сообщества заявил, что Верховная Рада должна до выхода на летние каникулы (середина июля) принять в целом данный законопроект.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетике Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в «зеленую» энергетику, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему «зеленых».