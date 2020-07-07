Після відкриття роздрібного ринку газу ціна на газ для населення буде формуватись на основі його ціни на європейських хабах та вартості доставки в Україну.

Про це заявили трейдери в коментарях агентству ExPro.



«Ми прив’язані до європейських хабів і це правильно, це дає можливість для прозорого ціноутворення. Ця прив’язка є репрезентативною, оскільки ми є імпортером», - сказала заступниця директора з фінансових питань «Тернопільоблгаз» Юлія Демчик.



На користь застосування імпортного паритету при ціноутворенні на газ висловився і

директор Energy Trade Group Володимир Шведкий.



«На нашу думку «імпортний паритет» - це єдиний доступний механізм ціноутворення на ринку газу для населення», - зазначив Шведкий.



В свою чергу директор «Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» Максим Рабінович також зазначив, що індикативом буде залишатися європейський ринок.



«Ціноутворення на європейському хабі є дуже вигідними для українських споживачів та це реальність для українського ринку сьогодні. Але українська індексна ціна однозначно з’явиться за кілька років. Вона буде корелювати з європейськими хабами, оскільки Україна зараз - інтегрована частина європейського газового ринку», - сказав Рабінович.



Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.



Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.