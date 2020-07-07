Економічний ефект від впровадження у виробничі та адміністративні процеси компанії ДТЕК цифрових технологій склав близько 150 млн гривень за період 2019-2020 років

Про це повідомив керівник програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК Дмитро Осика, демонструючи результати роботи програми.

«Наші минулорічні інвестиції в програму цифрової трансформації вже почали окупатися. З весни минулого року, коли стартувала наша програма, економічний ефект від цифровізації вже склав близько 150 млн гривень - 100 млн в 2019 та 50 млн в 2020-му році», - сказав Д. Осика.

Наприклад, напрямок цифрової логістики продемонстрував свою ефективність майже відразу, і вже до кінця 2019 року п'ятикратно окупив витрати на себе, додав він.

«Все це не разова економія, оскільки процеси оптимізовані і тепер вони в такому форматі працюватимуть постійно», - сказав Д. Осика.

Він нагадав, що ДТЕК почав процес цифрової трансформації з проектів в п'яти перших напрямках: цифрові - шахта, ТЕС, логістика, мережі та HR. У 2020 році до проектів першої хвилі додалися ще чотири напрямки другої – цифрові: родовище, аналітика, офіс та закупівлі.

«Досягнутий ефект від цифровізації - це ще не максимум, ми бачимо економічний потенціал в наших проектах. Тому будемо продовжувати цифрову трансформацію. У 2021 року ми розширюємося ще на два напрямки - цифровізацію клієнтських послуг та джерел відновлюваної енергетики», - сказав Д. Осика.

За його словами, глобальна мета компанії, щоб у 2025+ році ДТЕК став цифровим підприємством, де люди і технології ефективно співпрацюють, де налагоджені і оптимізовані всі процеси, та сформовані так звані діджитал-культура і цифровий спосіб мислення.