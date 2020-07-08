АТ «Укрзалізниця» за результатами тендеру з формульним ціноутворенням купило 6 000 тон дизельного пального з націнкою $21-25/т до котирувань в Північно-Західної Європи (порти Амстердам-Роттердам-Антверпен) та Середземномор’я

Про це свідчать результати аукціону, який пройшов на ProZorro 7 липня.

Переможцем двох тендерів по 3 000 тон стала компанія «Альянс Енерго Трейд», запропонувавши розрахункову ціну (умовна ціна, якби постачання відбувалося в день аукціону) на рівні 18 344 та 18555 грн/т з ПДВ.

За розрахунками галузевого видання enkorr, які базуютьсяна поточних котируваннях дизпалива в Роттердамі (FOBRotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) та в Середземномор’ї (FOB Med Italy), націнка постачальника до котирування склала $21,5/т по одному контракту на 3 000 тон і $25/т по іншому на 3 000 тон.

Видання зазначає, що «Укрзалізниця» з лютого 2019 року закуповує дизпаливо за формулою з прив’язкою до європейських котирувань. На аукціонах визначається фіксований рівень торгової націнки постачальника, який потім автоматично додається до цін в Європі на дату відвантаження.

Нагадаємо, на попередньому тендері «Укрзалізниці» націнка до цін дизпалива в Роттердамі складала $27-30/т. Тоді, 1 липня, вперше рамковий тендер Укрзалізниці виграла компанія «Оіл-Трейд 2018» із орбіти групи «Приват» Ігоря Коломойського. Ця компанія повинна поставиляла дизпаливо виробництва Кременчуцького НПЗ «Укртатнафта» (Полтавська обл.) з націнкою до котирувань в Роттердамі на рівні $27/т.

Нагадаємо формульний підхід із використанням ціни в європейських хабах використовується для розрахунку ціни газу для населення з лютого 2020 року – т. зв. "Амстердам плюс". Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний В. Зеленським) цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.

Також в 2019-2020 рр. діяла формула Роттердам+ для вугілля. Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії суто для промислових споживачів Формулу скасували 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла