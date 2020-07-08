«Укрзализныця», пользуясь монопольным положением, навязывает свои условия грузоотправителям и, в частности, теперь будет ремонтировать свои вагоны за их счет

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

«На примере последних историй, которые генерирует сегодня руководство «Укрзализници» - приказ от 26 июня, который фактически взорвал ситуацию по вагонному хозяйству у наших производственников. 26 июня издается приказ, когда с 1 июня предприятие (Комбинат имени Ильича – ред.) не может вернуть пустые вагоны «Укрзализныци», которые к нему зашли в статусе годных. А «Укрзализныця» теперь требует их отремонтировать за счет предприятия. Вот чтобы вы представляли, только с 4 составов 78 вагонов были признаны негодными, которые к ним зашли как годные. И это 32% из всего этого борота с четырех составов», - рассказал Магера.

По его словам, если не вмешаться в ситуацию, «Укрзализныця» искусственно остановит Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича, являющийся крупнейшим металлургическим предприятием страны.

«Это просто катастрофа безалаберности, безответственности и фактически желание заработать за счет других», - заявил Магера.

Напомним, ранее компания «Укрметаллургпром» заявила о давлении «Укрзализныци» на грузоотправителей с целью заставить их согласиться на заключение с 1 июля нового дискриминационного договора с УЗ об организации грузоперевозок. В компании напомнили, что в «Укрзализныце» формально отнеслись к рекомендациям Антимонопольного комитета по доработке новой редакции договора с учетом замечаний участников рынка и большинство спорных вопросов, на которые указывали перевозчики, остались без изменений.