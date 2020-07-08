Бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что не понимает, что делает на должности члена наблюдательного совета “Укрзализныци” бывший народный депутат и журналист-расследователь Сергей Лещенко, который не имеет профильного образования.

Об этом бывший министр сообщил в ходе интервью на канале Zik.

Кроме того, на вопрос по каким критериям выбрали Лещенко в набсовет "Укрзализныци" Милованов ответил: "Офис (Президента) и правительство попросили... наше правительство, правительство (Алексея) Гончарука. Премьер решает и Офис решает".

Как сообщалось, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко менее чем за полгода получил 1,4 млн грн зарплаты на посту, хотя компания уже на грани банкротства, сокращает работников и переходит на 4-х дневный режим работы.

Напомним, в январе 2020 года Сергей Лещенко возглавил Комитет по вопросам комплаєнсу и антикоррупции в "Укрзалізниці", но компания не перестает фигурировать во множестве коррупционных скандалов относительно непрозрачных закупок, некачественных ремонтов вагонов, локомотивов и намерениях постоянно повышать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

В середине июня СБУ заявила, что Укрзализныця закупила некачественные запчасти более чем 100 млн грн. Операцию организовали представители коммерческих структур с участием должностных лиц УЗ.

Позже в. а. председателя правления госкомпании Иван Юрик заявил, что "Укрзалізниці" нужно 50 млрд грн государственных дотаций ежегодно для стабильной работы.