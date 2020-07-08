Повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в два раза приведет к росту затрат «Укрзализныци» на 1 млрд грн. Об этом заявил экс-депутат Владимир Гусак.



«Укрзализныця» является крупным потребителем электроэнергии, и электроэнергия занимает достаточно большой удельный вес в себестоимость «Укрзализныци». Так вот, такое повышение цен приведет на увеличение затрат «Укрзализныци» на электроэнергию примерно на 1 миллиард гривен», - сказал Гусак



Эксперт отметил, что УЗ, как и другие перевозчики, серьезно пострадала из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. И рассчитывали на поддержку со стороны государства в кризис, а не на увеличение тарифов, что приведет к существенному росту затрат бизнеса.



«У «Укрзализныци», у украинских транспортных предприятий просто нет средств для того, чтобы оплачивать еще и дополнительные затраты на электроэнергию», - подчеркнул Гусак.



Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 2 раза тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.



Ранее «Укрметаллургпром» в обращении к премьер-министру Денису Шмыгалю призвал правительство не допустить повышения тарифа на передачу электроэнергии, заявив, что это может остановить всю металлургическую отрасль.