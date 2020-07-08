Повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии вдвое приведет к падению потребления электроэнергии, которая является ключевым ресурсом для металлургии. Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

«Основная тяжесть этого повышения ляжет как раз на металлургов. Особенно на электрометаллургов, на ферросплавные заводы, но и на обычных металлургов тоже. Это приведет к тому, что себестоимость в и без того тяжелые времена увеличится, продукция станет неконкурентоспособной, мы меньше сможем произвести, меньше продать, страна меньше получит налоговых поступлений и поступлений валюты», - сообщил Каленков.

Он также подчеркнул, что спад производства в металлургии будет означать и падение потребления электроэнергии.

«Потребление электроэнергии тоже упадет, и это должна понимать НКРЕКП. На самом деле, это очень скандальное решение, которое приведет к катастрофическим последствиям… Главная функция НКРЕКП – балансировать рынок. А это решение не приведет к балансировке рынка», - отметил Каленков.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 2 раза тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.

Ранее народный депутат член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что инициатива НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии является неподъемной для бизнеса и промышленности, и грозит уничтожением украинской экономики.