Оператор системы распределения предупредил об отключении света на государственном предприятии «Мирноградуголь», из-за задолженности размером в 301 тыс грн и нарушении решения Хозяйственного суда в Донецкой области от 28.07.2017

Руководство шахты не только не гасит долг и не платит за свет, но игнорирует переговоры. Потому энергетикам не остается ничего другого как отключить должника с многолетней историей.

Шахта имеет системные финансовые проблемы и неоднократно упоминалась в связи с коррупционным скандалом. В мае этого года Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности директора по материально-техническому снабжению, председателя тендерного комитета государственного предприятия «Мирноградуголь» Игоря Шмыгуля в уголовном производстве о нанесении 51,17 млн грн убытков трем угледобывающим госпредприятиям.



Следствие установило, что в течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой фактически установила контроль за государственными закупками трех ГП «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление Южнодонбасское №1». Речь идет о всей цепи – от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирование условий тендеров, коммуникации с потенциальными поставщиками к определению ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним.



Ранее в коррупции был обвинен также глава комиссии по реорганизации "Мирноградуголь" Александр Зорин. Он оказался фигурантом целого ряда уголовных дел, в том числе и о расхищении собственности шахт на предыдущих местах работы.



Напомним, в январе 2019 года Минэкономразвития обнародовало отчет о результатах деятельности 100 крупнейших предприятий государственного сектора экономики. Вторым из худших по финансовым показателям стало ГП "Мирноградуголь". Причина – постоянно падающая добыча угля, проблемы с выплатой заработной платы, долги предприятия за электроэнергию и воду.