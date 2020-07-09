По распоряжению Офиса Президента народные депутаты Украины инициировали проведение внеочередного заседания ВР, которое необходимо для принятия законопроекта № 3658, предполагающего сокращение зеленых тарифов и решение проблем сектора возобновляемой энергетики.

Согласно заполненному бланку, необходимые 150 подписей были собраны в основном за счет депутатов фракции “Слуга Народа”.

Как сообщалось, 25 июня Комитет по энергетике и ЖКХ единогласно одобрил законопроект №3658. 3 июля депутаты поддержали данный законопроект в первом чтении.

Ключевые положения законопроекта предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС, введенных в эксплуатацию к 2020 году, на 7,5%, для СЭС – на 15%. Он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (16 млрд грн) перед предприятиями "зеленой" электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.

Секретариат энергосообщества ранее заявил, что парламент должен до выхода на летние каникулы (середина июля) принять законопроект №3658 в целом. Кроме того, Высокопоставленные члены Конгресса США призвали президента Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетике Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в "зеленую" энергетику, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему "зеленых".